В Башкирии открывают новый филиал центра для ветеранов СВО
15:44, 24 мар 2025
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 24 марта, заявил о необходимости подготовки к возвращению участников спецоперации. Заявление прозвучало на оперативном совещании правительства в Центре управления республикой.
Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова сообщила о готовности дополнительного помещения для филиала фонда «Защитники Отечества». Хабиров подчеркнул важность создания полноценной системы поддержки.
По его словам, республика должна обеспечить военнослужащим не только реабилитацию, но и консультационное сопровождение. К этой работе Хабиров призвал подключиться муниципальные власти всех городов и районов Башкирии.
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