В Башкирии открывают новый филиал центра для ветеранов СВО

15:44, 24 мар 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 24 марта, заявил о необходимости подготовки к возвращению участников спецоперации. Заявление прозвучало на оперативном совещании правительства в Центре управления республикой.

Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова сообщила о готовности дополнительного помещения для филиала фонда «Защитники Отечества». Хабиров подчеркнул важность создания полноценной системы поддержки.

«Нужно быть готовыми встретить бойцов, возвращающихся по разным причинам — из-за ранений или возраста. Когда-то начнётся и демобилизация», — отметил глава региона.

По его словам, республика должна обеспечить военнослужащим не только реабилитацию, но и консультационное сопровождение. К этой работе Хабиров призвал подключиться муниципальные власти всех городов и районов Башкирии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный