Глава Башкирии посетил стратегическую сессию с Мишустиным в Москве

23:04, 01 апр 2025

Радий Хабиров, 1 апреля, находится с рабочим визитом в Москве, где принимал участие в стратегической сессии под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Информация появилась на официальной странице руководителя региона в соцсетях.

На встрече обсуждались перспективы развития нефтяной и угольной промышленности России до 2050 года. Согласно данным администрации главы Башкортостана, завтра, 2 апреля, Хабиров проведёт плановое оперативное совещание в Центре управления регионом.

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Автор: Семен Подгорный