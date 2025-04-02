«Грязь на улицах: Радий Хабиров раскритиковал глав районов Башкирии

14:29, 02 апр 2025

На оперативном совещании, прошедшем 2 апреля, руководитель Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство состоянием чистоты в городах и районах республики. Основной акцент был сделан на бездействии местных властей в вопросах уборки улиц.

Хабиров отметил, что в Уфе уборка ведётся активно, но ситуация в прилегающих районах оставляет желать лучшего. Например, в Алексеевке и Михайловке мусор так и не убрали. Глава республики предложил публично демонстрировать самые запущенные места, чтобы привлечь внимание к проблеме. Также он напомнил руководителям администраций, что уборка мусора — это их ключевая обязанность.

Особую критику вызвал факт простаивания коммунальной техники, купленной два года назад за бюджетные средства. Хабиров призвал организовать субботники и восстановить высокий стандарт чистоты, который был установлен ранее.

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Автор: Семен Подгорный