Мэра Салавата отправили в отставку: Хабиров ищет ему замену

14:34, 02 апр 2025

В Башкирии произошли очередные кадровые перестановки. 2 апреля глава республики Радий Хабиров объявил об уходе с поста мэра Салавата Альберта Муталова. Информация прозвучала во время оперативного совещания в Центре управления республикой.

Как сообщил Хабиров, Муталов покинул должность по собственному желанию. Руководитель региона подчеркнул, что все кадровые процедуры в городе проходят в соответствии с установленным порядком.

Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Артур Рундау. По словам Хабирова, имя нового руководителя городской администрации станет известно в ближайшее время.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/artur_rundau