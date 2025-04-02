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Мэра Салавата отправили в отставку: Хабиров ищет ему замену

Мэра Салавата отправили в отставку: Хабиров ищет ему замену

14:34, 02 апр 2025

В Башкирии произошли очередные кадровые перестановки. 2 апреля глава республики Радий Хабиров объявил об уходе с поста мэра Салавата Альберта Муталова. Информация прозвучала во время оперативного совещания в Центре управления республикой.

Как сообщил Хабиров, Муталов покинул должность по собственному желанию. Руководитель региона подчеркнул, что все кадровые процедуры в городе проходят в соответствии с установленным порядком.

Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Артур Рундау. По словам Хабирова, имя нового руководителя городской администрации станет известно в ближайшее время.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/artur_rundau
Теги: Хабиров Радий Фаритович Салават
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