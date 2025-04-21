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«Живи по закону или уезжай»: Хабиров пригрозил депортацией мигрантам в Башкирии

«Живи по закону или уезжай»: Хабиров пригрозил депортацией мигрантам в Башкирии

14:23, 21 апр 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров выдвинул ультиматум иностранным гражданам: соблюдайте законы России или покиньте республику. Заявление прозвучало на оперативном совещании в ЦУРе после встречи с представителями национальных диаспор. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В отличие от других субъектов РФ, Башкирия пока не вводила ограничений на работу приезжих. Сейчас в республике официально трудятся более 84 тысяч иностранцев. Хабиров признал их вклад в экономику региона, но терпимость властей имеет границы.

— Я предупредил: увидим нежелание жить в мире и согласии — будем принимать решения резко и быстро. От таких людей будем избавляться, — подчеркнул глава республики.

Руководитель региона потребовал от лидеров диаспор обеспечить строгое соблюдение их соотечественниками не только российских законов, но и местных традиций. Власти будут жёстко реагировать на любые нарушения общественного порядка — от предупреждений до выдворения из страны.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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