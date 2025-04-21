«Живи по закону или уезжай»: Хабиров пригрозил депортацией мигрантам в Башкирии
14:23, 21 апр 2025
Глава Башкирии Радий Хабиров выдвинул ультиматум иностранным гражданам: соблюдайте законы России или покиньте республику. Заявление прозвучало на оперативном совещании в ЦУРе после встречи с представителями национальных диаспор. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В отличие от других субъектов РФ, Башкирия пока не вводила ограничений на работу приезжих. Сейчас в республике официально трудятся более 84 тысяч иностранцев. Хабиров признал их вклад в экономику региона, но терпимость властей имеет границы.
Руководитель региона потребовал от лидеров диаспор обеспечить строгое соблюдение их соотечественниками не только российских законов, но и местных традиций. Власти будут жёстко реагировать на любые нарушения общественного порядка — от предупреждений до выдворения из страны.
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