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«Нет денег! Пишите заявления!»: Глава Башкирии разнёс чиновников за неухоженные мемориалы

«Нет денег! Пишите заявления!»: Глава Башкирии разнёс чиновников за неухоженные мемориалы

14:38, 21 апр 2025

21 апреля на оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров устроил публичный разнос руководителям районных администраций и министерству ЖКХ за неподобающее состояние военных мемориалов в преддверии 80-летия Победы.

— Это всего один день работы! Если вы сейчас скажете, что на это нет денег — сразу пишите заявление и уходите. Сегодня в 7 вечера проведите видеоконференцию с главами районов. До этого они должны провести обследование всех памятников, и начинаем заслушивать отчёты. Следующий доклад по этому вопросу — 5 мая, — отчеканил Хабиров в адрес подчинённых.

Глава региона не скрывал своего возмущения тем, что многие мемориалы, посвящённые героям Великой Отечественной, находятся в запущенном виде. Готовиться к юбилею Победы нужно достойно, а не спустя рукава — таков был главный месседж руководителя республики.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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