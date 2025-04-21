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Два района Башкирии остались без глав — чиновники внезапно ушли в отставку

Два района Башкирии остались без глав — чиновники внезапно ушли в отставку

14:44, 21 апр 2025

Руководители администраций Абзелиловского и Бирского районов Башкирии покинули свои посты на прошлой неделе. Как стало известно, Ильдар Нафиков и Антон Талалов написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Глава республики Радий Хабиров во время совещания в Центре управления регионом объявил о временных назначениях. Исполняющим обязанности главы Абзелиловского района стал первый заместитель Руслан Халилов, а в Бирском районе — заместитель по социальным вопросам Андрей Плотников.

В настоящее время временно исполняющие обязанности руководителей районных администраций находятся в Москве, где принимают участие в форуме.

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Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район назначение Бирский район
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