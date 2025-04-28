Глава Башкирии публично отчитал чиновников за неубранные после зимы улицы

14:10, 28 апр 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров устроил публичную выволочку руководителям городов и районных центров республики. На оперативном совещании в правительстве 28 апреля он продемонстрировал фотографии неубранных улиц, напомнив о своём обещании «пристыдить» нерадивых членов команды.

Особенно досталось Буздяку, где на обочинах скопился не только прошлогодний мусор, но и успела вырасти трава.

«Пятьсот раз уже говорил, убирайте смет с обочины», — возмутился глава региона.

Отдельно под прицел попал город Туймазы.

«Булат Мирзалифович, я один раз приеду и очень эмоционально переговорю с вашей командой», — пригрозил Хабиров главе Туймазинского района. «Не самый бедный город, а вы тут собрали позапрошлогодний сет», — отчитал он администрацию.

Руководитель республики в очередной раз потребовал от районных чиновников организовать качественную уборку улиц после зимнего сезона. Судя по настрою Хабирова, следующие «совещания» с провинившимися главами могут пройти непосредственно на мусорных кучах их городов.

Напомним, ранее Радий Хабиров устроил публичный разнос главам районов за плохое состояние военных мемориалов, пригрозив увольнением тем, кто сошлется на отсутствие средств. Проверка всех памятников должна завершиться к 5 мая.

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Автор: Семен Подгорный