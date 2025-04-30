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Выплаты для контрактников в Башкирии продлены до 15 мая

Выплаты для контрактников в Башкирии продлены до 15 мая

09:12, 30 апр 2025

В Башкирии продлили срок действия единовременных выплат для тех, кто заключает контракт на службу в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров: изменения внесли в указ, регулирующий предоставление социальной поддержки военнослужащим.

С января 2025 года сумма выплаты для контрактников от региона выросла более чем втрое - с 505 тысяч рублей до 1,6 миллиона. Изначально срок действия указа был определён до 31 марта, затем продлён до конца апреля, а теперь - до 15 мая.

Проживающие в Уфе получают 1,2 миллиона рублей от республики и ещё 700 тысяч от города, для районов сумма выше.

Ранее мы писали о том, что Москва объявила о временном прекращении огня в зоне СВО 7-11 мая. Решение приурочено к юбилею Победы. Россия ожидает взаимности от Киева и готова к мирным переговорам.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
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