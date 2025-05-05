Ушёл из жизни бывший мэр Уфы Павел Качкаев

18:54, 05 май 2025

Экс-глава столицы Башкирии и депутат Государственной Думы Павел Качкаев скончался на 74-м году жизни. О смерти политика сообщил глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Качкаев руководил Уфой с 2003 по 2011 год, заслужив звание почётного гражданина города. Горожане запомнили его как яркого и жизнерадостного руководителя. В 2021 году Павел Рюрикович был избран в Государственную Думу, где занял пост первого заместителя председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования родным и близким политика:

"Неожиданное и очень печальное известие для всех, кто знал Павла Рюриковича. Депутата Госдумы, нашего яркого, всегда жизнерадостного товарища, бывшего мэра Уфы, любимого всеми горожанами. К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце".

Причины смерти 73-летнего политика в сообщении не уточняются.

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Автор: Семен Подгорный