Ушёл из жизни бывший мэр Уфы Павел Качкаев
18:54, 05 май 2025
Экс-глава столицы Башкирии и депутат Государственной Думы Павел Качкаев скончался на 74-м году жизни. О смерти политика сообщил глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях.
Качкаев руководил Уфой с 2003 по 2011 год, заслужив звание почётного гражданина города. Горожане запомнили его как яркого и жизнерадостного руководителя. В 2021 году Павел Рюрикович был избран в Государственную Думу, где занял пост первого заместителя председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования родным и близким политика:
Причины смерти 73-летнего политика в сообщении не уточняются.
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