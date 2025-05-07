«Не добрал баллов, пошёл в армию»: глава Башкирии признался, что не был отличником
09:23, 07 май 2025
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров раскрыл подробности своей юности на встрече с молодыми лидерами форума «Свой путь к успеху». Чиновник вспомнил о школьной скамье, студенчестве и армейской службе.
Оказалось, что глава региона не был среди первых учеников, хотя и держал планку успеваемости:
После школы для будущего политика наступил переломный момент - недобор баллов для поступления в институт.
Эта неудача определила дальнейший путь Хабирова. Сначала он устроился на работу, затем отправился служить в армию. Именно военная служба, по признанию главы республики, дала ему возможность переосмыслить жизненные приоритеты и определиться с профессиональным направлением.
Студенческие годы после армии руководитель Башкирии вспоминает с особой теплотой. В университете его жизнь была наполнена спортом, учёбой и развлечениями. Парк Ленина и кинотеатр «Родина» стали любимыми местами отдыха. Как и большинство студентов, Хабиров жил в общежитии и самостоятельно готовил еду.
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