«Не добрал баллов, пошёл в армию»: глава Башкирии признался, что не был отличником

09:23, 07 май 2025

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров раскрыл подробности своей юности на встрече с молодыми лидерами форума «Свой путь к успеху». Чиновник вспомнил о школьной скамье, студенчестве и армейской службе.

Оказалось, что глава региона не был среди первых учеников, хотя и держал планку успеваемости:

«Я учился на четвёрки и пятёрки, не был круглым отличником».

После школы для будущего политика наступил переломный момент - недобор баллов для поступления в институт.

Эта неудача определила дальнейший путь Хабирова. Сначала он устроился на работу, затем отправился служить в армию. Именно военная служба, по признанию главы республики, дала ему возможность переосмыслить жизненные приоритеты и определиться с профессиональным направлением.

«Никогда не стремился к высоким должностям, а просто старался хорошо делать своё дело», - подчеркнул Хабиров, объясняя свой карьерный принцип.

Студенческие годы после армии руководитель Башкирии вспоминает с особой теплотой. В университете его жизнь была наполнена спортом, учёбой и развлечениями. Парк Ленина и кинотеатр «Родина» стали любимыми местами отдыха. Как и большинство студентов, Хабиров жил в общежитии и самостоятельно готовил еду.

«Для меня, студента, это было самое счастливое время», - поделился глава региона, посоветовав молодёжи ценить беззаботные годы учёбы: «Студенческие годы надо проживать очень рачительно. Потом появятся другие заботы, и этого лёгкого молодёжного куража уже не будет».

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Автор: Семен Подгорный