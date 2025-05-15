Ильшат Саитов возглавил жилстройнадзор Башкирии

22:17, 15 май 2025

Глава Башкортостана Радий Хабиров назначил нового руководителя Госкомитета по жилищному и строительному надзору. Кресло главного жилищного инспектора республики занял Ильшат Саитов. Назначение состоялось в мае 2025 года и закреплено соответствующим указом главы региона.

Предыдущий председатель ведомства Артур Давлетшин покинул пост в декабре 2024 года на фоне обвинений в получении крупной взятки по предварительному сговору. После возбуждения уголовного дела Хабиров освободил его от занимаемой должности.

Новому главе жилстройнадзора 45 лет. Ильшат Анзамович родился 8 апреля 1980 года в селе Гублюкучуково Дюртюлинского района Башкирии. За плечами у чиновника солидное образование: дипломы Уфимского государственного нефтяного технического университета, Башкирской академии госслужбы и управления при Главе РБ, а также Уфимского университета науки и технологий.

Карьерный путь Саитов начал в 2000 году с должности оператора заправочной станции в "Башкирнефтепродукте". В последующие годы работал машинистом технологических насосов, мастером АЗС, инженером и начальником отдела эксплуатации нефтепроводов в различных предприятиях нефтяной отрасли.

В период с 2008 по 2009 годы занимал должности заместителя директора и главного инженера ООО "Канчураремстройгаз". С 2010 по 2016 руководил отделом эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов и возглавлял линейную производственно-диспетчерскую станцию "Черкассы" в "Уралтранснефтепродукте".

После трех лет предпринимательской деятельности в 2019 году перешел на государственную службу в Контрольное управление Главы Башкортостана, где работал заведующим отделом, а затем заместителем начальника управления вплоть до текущего назначения.

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Автор: Семен Подгорный