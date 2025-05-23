Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Путин наградил жителей Башкирии государственными медалями

Путин наградил жителей Башкирии государственными медалями

09:22, 23 май 2025

Президент России Владимир Путин утвердил указ о присвоении государственных наград. Среди награждённых - представители Республики Башкортостан.

Эльмира Шакирова и Елена Шакирова получат медали ордена «Родительская слава» за выдающийся вклад в развитие семейных ценностей и формирование подрастающего поколения.

Ахат Газизов, возглавляющий совет директоров АО «Туймазытехуглерод», удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждена за профессиональные достижения и продолжительную безупречную трудовую деятельность.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Путин Владимир Владмирович
Читайте также

Путин объявил Пасхальное перемирие с Украиной
Россия/мир
Путин объявил Пасхальное перемирие с Украиной
Семь жителей Башкортостана отмечены наградами по указу Путина
Общество в Башкирии
Семь жителей Башкортостана отмечены наградами по указу Путина
В Башкирии учреждена медаль "Родительская доблесть"
Общество в Башкирии
В Башкирии учреждена медаль "Родительская доблесть"
Shaman стал заслуженным: Путин присвоил высокое звание Ярославу Дронову
Россия/мир
Shaman стал заслуженным: Путин присвоил высокое звание Ярославу Дронову


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен