Путин наградил жителей Башкирии государственными медалями
09:22, 23 май 2025
Президент России Владимир Путин утвердил указ о присвоении государственных наград. Среди награждённых - представители Республики Башкортостан.
Эльмира Шакирова и Елена Шакирова получат медали ордена «Родительская слава» за выдающийся вклад в развитие семейных ценностей и формирование подрастающего поколения.
Ахат Газизов, возглавляющий совет директоров АО «Туймазытехуглерод», удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждена за профессиональные достижения и продолжительную безупречную трудовую деятельность.
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Автор: Семен Подгорный
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