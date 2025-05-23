Путин наградил жителей Башкирии государственными медалями

09:22, 23 май 2025

Президент России Владимир Путин утвердил указ о присвоении государственных наград. Среди награждённых - представители Республики Башкортостан.

Эльмира Шакирова и Елена Шакирова получат медали ордена «Родительская слава» за выдающийся вклад в развитие семейных ценностей и формирование подрастающего поколения.

Ахат Газизов, возглавляющий совет директоров АО «Туймазытехуглерод», удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждена за профессиональные достижения и продолжительную безупречную трудовую деятельность.

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Автор: Семен Подгорный