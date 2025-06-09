В Башкирии назначили нового главу МВД и руководителя района

14:16, 09 июн 2025

9 июня на рабочем совещании правительства Башкортостана глава субъекта Радий Хабиров рассказал о назначениях в составе команды региона. Руководитель республики представил нового министра внутренних дел Александра Воронежского, которого на минувшей неделе назначил на должность указом главы государства Владимира Путина.

Хабиров подчеркнул, что 49-летний генерал-майор полиции Воронежский обладает значительным профессиональным багажом. В среду нового министра представят сотрудникам ведомства. По словам главы региона, руководитель в ближайшие дни приступит к исполнению обязанностей.

Кроме того, глава Башкирии представил нового руководителя Ермекеевского района – Рустама Алимгафарова. Совет муниципального образования накануне поддержал его кандидатуру. До назначения Алимгафаров занимал должность заместителя главы Янаульского района республики.

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Автор: Семен Подгорный