Глава Башкирии распорядился создать курсы плавания для детей после трагедии в Уфе
14:24, 09 июн 2025
Радий Хабиров поручил настроить все бассейны региона на обучение детей плаванию. Заявление прозвучало 9 июня на оперативном совещании в Центре управления регионом.
Глава республики подчеркнул важность предотвращения трагедий на воде, особенно связанных с детьми, не умеющими плавать. Хабиров назвал такие случаи недоработкой органов власти и дал поручение организовать в парке «Патриот» бассейн с пятидневными курсами обучения плаванию.
Руководитель региона упомянул мартовскую трагедию прошлого года в Уфе, когда утонули два подростка. Во время совещания Хабиров поинтересовался у вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова о ходе поисков останков одного из погибших мальчиков.
Сагитов сообщил, что останки обнаружены, однако проводится экспертиза для подтверждения их принадлежности пропавшему ребенку.
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