Глава Башкирии поставил ультиматум районным властям из-за срывов ремонта школ

14:31, 09 июн 2025

В ходе оперативного совещания в Центре управления регионом руководитель Башкортостана Радий Хабиров выразил недовольство темпами капитального ремонта образовательных учреждений и дал жесткую оценку деятельности муниципальных руководителей.

Глава изучил отчет о ходе текущих работ и заявил о крайне низких темпах реализации проектов на всех объектах.

«Меня сильно это напрягает, потому что практически все объекты имеют низкий темп работ. Сейчас еще можно вмешаться, исправить что-то», — подчеркнул Хабиров.

Первый вице-премьер Урал Кильсенбаев проинформировал о проблемах в одном образовательном учреждении Бирска и двух школах Нефтекамска, где обнаружили ошибки при составлении проектно-сметной документации.

Руководитель региона установил четырехнедельный срок для исправления ситуации. До 7 июля муниципальные лидеры должны представить развернутые отчеты с объяснением причин нарушения установленных временных рамок.

«Это ЧП, в принципе нельзя этого допускать. Глав муниципалитетов прошу серьезное внимание обратить», — заключил руководитель Башкирии.

По данным Кильсенбаева, в этом году капремонт проводится в трех учреждениях среднего профессионального образования. Контракты оформлены и выполняются, строительная готовность варьируется от 27 до 51 процента.

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Автор: Семен Подгорный