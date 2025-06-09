Глава Башкирии поставил ультиматум районным властям из-за срывов ремонта школ
14:31, 09 июн 2025
В ходе оперативного совещания в Центре управления регионом руководитель Башкортостана Радий Хабиров выразил недовольство темпами капитального ремонта образовательных учреждений и дал жесткую оценку деятельности муниципальных руководителей.
Глава изучил отчет о ходе текущих работ и заявил о крайне низких темпах реализации проектов на всех объектах.
Первый вице-премьер Урал Кильсенбаев проинформировал о проблемах в одном образовательном учреждении Бирска и двух школах Нефтекамска, где обнаружили ошибки при составлении проектно-сметной документации.
Руководитель региона установил четырехнедельный срок для исправления ситуации. До 7 июля муниципальные лидеры должны представить развернутые отчеты с объяснением причин нарушения установленных временных рамок.
По данным Кильсенбаева, в этом году капремонт проводится в трех учреждениях среднего профессионального образования. Контракты оформлены и выполняются, строительная готовность варьируется от 27 до 51 процента.
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