Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Руководитель районной администрации в Башкирии покидает пост

Руководитель районной администрации в Башкирии покидает пост

21:25, 24 июн 2025

Администрация Мишкинского района Башкортостана временно осталась без руководителя. Павел Трапезников, занимавший должность главы с июня 2019 года, объявил о сложении полномочий через социальные сети 24 июня 2025 года.

В своем обращении чиновник поблагодарил коллег за совместную работу и выразил признательность за оказанную поддержку.

"Шесть лет были непростыми, но мы справились со всеми трудностями", - отметил Трапезников.

Он подчеркнул, что период руководства районом стал значимым этапом, который останется в памяти с положительными эмоциями.

Конкретные причины принятого решения чиновник не раскрыл. Из формулировки сообщения можно предположить, что отставка связана с переходом на другую должность.

"Начинается новый этап моей жизни", - заявил экс-глава района.

До назначения в Мишкинский район Трапезников исполнял обязанности заместителя руководителя администрации Бирского района.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии

Читайте также:

Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: Павел Трапезников/vk.com
Теги: Мишкинский район отставка
Читайте также

Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии
Политика в Башкирии
Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии
Глава Чишминского района Башкирии уходит в отставку, но готовится к возвращению
Политика в Башкирии
Глава Чишминского района Башкирии уходит в отставку, но готовится к возвращению
Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии
Политика в Башкирии
Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии
Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост
Политика в Башкирии
Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен