Руководитель районной администрации в Башкирии покидает пост
21:25, 24 июн 2025
Администрация Мишкинского района Башкортостана временно осталась без руководителя. Павел Трапезников, занимавший должность главы с июня 2019 года, объявил о сложении полномочий через социальные сети 24 июня 2025 года.
В своем обращении чиновник поблагодарил коллег за совместную работу и выразил признательность за оказанную поддержку.
Он подчеркнул, что период руководства районом стал значимым этапом, который останется в памяти с положительными эмоциями.
Конкретные причины принятого решения чиновник не раскрыл. Из формулировки сообщения можно предположить, что отставка связана с переходом на другую должность.
До назначения в Мишкинский район Трапезников исполнял обязанности заместителя руководителя администрации Бирского района.
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