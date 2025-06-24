Руководитель районной администрации в Башкирии покидает пост

21:25, 24 июн 2025

Администрация Мишкинского района Башкортостана временно осталась без руководителя. Павел Трапезников, занимавший должность главы с июня 2019 года, объявил о сложении полномочий через социальные сети 24 июня 2025 года.

В своем обращении чиновник поблагодарил коллег за совместную работу и выразил признательность за оказанную поддержку.

"Шесть лет были непростыми, но мы справились со всеми трудностями", - отметил Трапезников.

Он подчеркнул, что период руководства районом стал значимым этапом, который останется в памяти с положительными эмоциями.

Конкретные причины принятого решения чиновник не раскрыл. Из формулировки сообщения можно предположить, что отставка связана с переходом на другую должность.

"Начинается новый этап моей жизни", - заявил экс-глава района.

До назначения в Мишкинский район Трапезников исполнял обязанности заместителя руководителя администрации Бирского района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Павел Трапезников/vk.com