Глава Контрольно-счетной палаты Башкирии покинул пост по собственному желанию
12:28, 07 июл 2025
Парламентарии республики приняли решение об освобождении Константина Шагимуратова от занимаемой позиции главы Контрольно-счетной палаты региона. Соответствующий документ подписал председатель башкирского законодательного органа Константин Толкачев.
Спикер парламента разъяснил, что постановление принято согласно положениям статьи 6 республиканского закона "О Контрольно-счетной палате РБ" на основе поданного заявления об уходе с должности.
Депутаты выразили признательность Шагимуратову за качественное выполнение служебных обязанностей на посту руководителя контрольного ведомства. Кандидатура нового главы КСП будет рассмотрена депутатами в ходе осенней сессии, уточнили в пресс-службе Курултая.
Шагимуратов возглавил Контрольно-счетную палату Башкирии в марте 2019 года, получив поддержку большинства депутатов республиканского парламента.
Читайте также:
- В Башкирии предложили снизить пенсионный возраст для женщин-госслужащих
- В Башкирии планируют сделать бесплатным проезд для школьников из многодетных семей
- В школах Башкирии грядут большие изменения
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.