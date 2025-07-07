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Глава Контрольно-счетной палаты Башкирии покинул пост по собственному желанию

Глава Контрольно-счетной палаты Башкирии покинул пост по собственному желанию

12:28, 07 июл 2025

Парламентарии республики приняли решение об освобождении Константина Шагимуратова от занимаемой позиции главы Контрольно-счетной палаты региона. Соответствующий документ подписал председатель башкирского законодательного органа Константин Толкачев.

Спикер парламента разъяснил, что постановление принято согласно положениям статьи 6 республиканского закона "О Контрольно-счетной палате РБ" на основе поданного заявления об уходе с должности.

Депутаты выразили признательность Шагимуратову за качественное выполнение служебных обязанностей на посту руководителя контрольного ведомства. Кандидатура нового главы КСП будет рассмотрена депутатами в ходе осенней сессии, уточнили в пресс-службе Курултая.

Шагимуратов возглавил Контрольно-счетную палату Башкирии в марте 2019 года, получив поддержку большинства депутатов республиканского парламента.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: курултай
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