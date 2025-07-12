В соцсетях распространяют фейк-видео с изображением главы Башкирии
00:00, 12 июл 2025
В социальных сетях распространяется фейковое видео с участием главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, в котором он якобы выступает с обращением к ветеринарным специалистам.
Ролик полностью создан с помощью искусственного интеллекта и не соответствует действительности. Глава региона никогда не делал подобных заявлений в адрес ветеринаров. На официальной странице Хабирова размещено настоящее видео от 18 марта 2025 года, где обсуждается программа "Приоритет 2030".
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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