Башкирские депутаты хотят штрафовать родителей на 20 тысяч за пьяных детей за рулем

11:15, 28 июл 2025

Парламентарии Башкортостана внесли предложение об ужесточении наказания для родителей, позволяющих несовершеннолетним садиться за руль. Инициатива направлена в Совет законодателей РФ для предварительного изучения.

Председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев сообщил о планах увеличить финансовые санкции за подобные нарушения. Согласно законопроекту, размер штрафа для родителей составит от 5 до 10 тысяч рублей. Особую угрозу представляют подростки, управляющие автомобилем в нетрезвом виде.

За аналогичное правонарушение с участием пьяного несовершеннолетнего водителя предусмотрен штраф от 15 до 20 тысяч рублей. Толкачев подчеркнул важность наличия специальных знаний и психологической готовности для вождения. По его словам, подростки в силу возрастных особенностей не могут полноценно анализировать ситуацию на дороге и принимать правильные решения в критических моментах.

Рассмотрением инициативы займется специальная комиссия по координации законотворчества.

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Автор: Семен Подгорный