Глава Башкирии встретился с представителями молодежных субкультур
22:08, 29 июл 2025
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров 29 июля принял участие в беседе с участниками неформальных движений. Информацию об этом политик опубликовал на своих страницах в социальных сетях.
Хабиров назвал мероприятие одним из наиболее нестандартных за период своей деятельности. Он отметил, что специально изучал материалы о различных течениях, включая готическое направление, косплей и аниме-культуру.
В ходе диалога обсуждались возможности государственной поддержки приверженцев альтернативных культурных движений и перспективы создания тематических фестивалей.
Глава региона подчеркнул важность предоставления каждому жителю республики условий для творческого развития.
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