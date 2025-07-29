Глава Башкирии встретился с представителями молодежных субкультур

22:08, 29 июл 2025

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров 29 июля принял участие в беседе с участниками неформальных движений. Информацию об этом политик опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Хабиров назвал мероприятие одним из наиболее нестандартных за период своей деятельности. Он отметил, что специально изучал материалы о различных течениях, включая готическое направление, косплей и аниме-культуру.

В ходе диалога обсуждались возможности государственной поддержки приверженцев альтернативных культурных движений и перспективы создания тематических фестивалей.

Глава региона подчеркнул важность предоставления каждому жителю республики условий для творческого развития.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео