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В Башкирии сменился министр предпринимательства и туризма

В Башкирии сменился министр предпринимательства и туризма

21:04, 05 авг 2025

Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым подписан указ о кадровых изменениях в региональном правительстве. Новым министром предпринимательства и туризма назначена Светлана Верещагина, которая ранее занимала пост заместителя министра экономического развития и инвестиционной деятельности республики.

Одновременно с этим другим указом руководителя региона от должности освобождена предыдущий министр Зухра Гордиенко. Как указано в документе, отставка произошла по личной инициативе чиновницы.

42-летняя Светлана Верещагина является уроженкой города Кумертау. Получила образование в Уфимской государственной академии экономики и сервиса, а также в Башкирском государственном университете.

Свой карьерный путь начала два десятилетия назад в банковской сфере — в 2004 году устроилась в «Башкирский железнодорожный банк». Затем несколько лет работала в коммерческих структурах, после чего перешла на государственную службу.

С 2011 года трудилась в администрации Бирского района, занимаясь вопросами экономического развития. Позже перешла в республиканский комитет по торговле, где прошла путь от специалиста до заместителя начальника отдела.

В 2017-2020 годах возглавляла отдел инвестиционного развития в региональном минэкономразвития. После работы в «Молочной кухне» вернулась к государственной службе — сначала заместителем министра предпринимательства и туризма, а с прошлого года занимала аналогичную должность в министерстве экономразвития.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: назначение
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