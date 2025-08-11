Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Хабиров временно возложил обязанности руководителя администрации на заместителя

Хабиров временно возложил обязанности руководителя администрации на заместителя

21:38, 11 авг 2025

В понедельник глава Башкортостана подписал указ о назначении исполняющего обязанности руководителя своей администрации. Данную информацию подтвердили в администрации региона.

Исполнение обязанностей поручено заместителю руководителя администрации Искандеру Ахметвалееву. При этом Азат Бадранов сохраняет пост первого заместителя руководителя по внутренней политике.

49-летний Ахметвалеев родился в столице республики. Получил образование в Уфимском институте искусств и Башкирской академии госслужбы.

Карьеру начинал актером в Молодёжном театре, затем работал режиссёром в татарском театре «Нур». В 2007-2008 годах занимал пост замгендиректора «Башинформа», позже преподавал режиссуру в академии искусств имени Исмагилова.

С 2011 по 2019 год трудился в структурах администрации главы, курируя вопросы работы с обращениями граждан и взаимодействия с муниципалитетами. Заместителем руководителя администрации работает с 2019 года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии сменился министр предпринимательства и туризма

Читайте также:

В Башкирии сменился министр предпринимательства и туризма
Автор: Семен Подгорный
Теги: назначение
Читайте также

Руководитель районной администрации в Башкирии покидает пост
Политика в Башкирии
Руководитель районной администрации в Башкирии покидает пост
Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии
Политика в Башкирии
Азат Хакимов стал врио главы администрации Белорецкого района Башкирии
Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии
Политика в Башкирии
Забир Габдуллин выбран главой администрации Мелеузовского района Башкирии
Александр Линкевич назначен заместителем руководителя администрации главы Башкирии
Политика в Башкирии
Александр Линкевич назначен заместителем руководителя администрации главы Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен