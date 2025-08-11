Хабиров временно возложил обязанности руководителя администрации на заместителя
21:38, 11 авг 2025
В понедельник глава Башкортостана подписал указ о назначении исполняющего обязанности руководителя своей администрации. Данную информацию подтвердили в администрации региона.
Исполнение обязанностей поручено заместителю руководителя администрации Искандеру Ахметвалееву. При этом Азат Бадранов сохраняет пост первого заместителя руководителя по внутренней политике.
49-летний Ахметвалеев родился в столице республики. Получил образование в Уфимском институте искусств и Башкирской академии госслужбы.
Карьеру начинал актером в Молодёжном театре, затем работал режиссёром в татарском театре «Нур». В 2007-2008 годах занимал пост замгендиректора «Башинформа», позже преподавал режиссуру в академии искусств имени Исмагилова.
С 2011 по 2019 год трудился в структурах администрации главы, курируя вопросы работы с обращениями граждан и взаимодействия с муниципалитетами. Заместителем руководителя администрации работает с 2019 года.
