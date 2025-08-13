Лира Терегулова возглавила администрацию Куюргазинского района Башкирии
21:17, 13 авг 2025
Накануне администрацию Куюргазинского района возглавила Лира Терегулова. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты местного Совета, сообщили в администрации муниципалитета.
Назначение Терегуловой может усилить социальное направление в районе. Ранее она отвечала за общее и дополнительное образование в профильном министерстве республики, а до последнего времени работала заместителем главы Кумертау по социальным вопросам. Ожидается, что этот опыт поможет новому руководителю в развитии школ, детских садов и программ поддержки жителей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Куюргазинского района
