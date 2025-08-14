Абзелиловский район Башкирии возглавил Айрат Аминев

21:11, 14 авг 2025

С сегодняшнего дня у Абзелиловского района новый руководитель — Айрат Аминев. 14 августа депутаты районного Совета единогласно проголосовали за его назначение на пост главы администрации.

В своей первой речи Айрат Аминев пообещал сосредоточить все усилия на развитии района, решении местных проблем и улучшении качества жизни в каждом населенном пункте муниципалитета.

С вступлением в должность нового главу поздравили исполняющий обязанности руководителя администрации Главы Башкортостана Искандер Ахметвалеев и спикер районного Совета Айбулат Хайбуллин. Они пожелали Аминеву продуктивной работы в интересах всех жителей района.

Автор: Семен Подгорный

Фото: газета «Абзелил»