В Башкирии сменят чиновника после жалоб бизнеса на проблемы с землей

В Башкирии сменят чиновника после жалоб бизнеса на проблемы с землей

22:54, 18 авг 2025

Главу Комитета по управлению собственностью (КУС) Бурзянского района уволят. Такое требование озвучил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров после встречи с местными предпринимателями, которые не могут решить вопросы с оформлением земли.

На прошлой неделе на встрече «ЦУР Бизнес» предприниматели Бурзянского района рассказали, что не могут оформить участки и изменить их разрешенное использование. Половина всех озвученных проблем касалась именно земли. При этом руководитель районного КУСа, который отвечает за эти вопросы, на встречу с бизнесом не пришел.

Андрей Назаров назвал такую работу чиновника недопустимой. Он поручил начать кадровые изменения с Бурзянского района, чтобы решить проблему, с которой сталкиваются предприниматели. Премьер-министр также напомнил, что похожие сложности во взаимодействии бизнеса с земельными комитетами ранее были зафиксированы в Баймакском районе.

