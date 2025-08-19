Хабиров завел канал в отечественном мессенджере MAX

22:21, 19 авг 2025

Глава Башкортостана Радий Хабиров открыл официальный канал в отечественном мессенджере MAX. Теперь у жителей республики появился еще один прямой источник информации о работе правительства.

В новом канале Хабиров планирует публиковать главные новости и рассказывать о принятых решениях. Сам мессенджер MAX — это российская платформа, созданная по поручению президента страны.

Руководитель региона подтвердил, что продолжит вести и прежние свои страницы. Переходить в новый мессенджер, чтобы оставаться на связи, не обязательно.

Автор: Семен Подгорный