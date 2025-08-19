Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Хабиров завел канал в отечественном мессенджере MAX

Хабиров завел канал в отечественном мессенджере MAX

22:21, 19 авг 2025

Глава Башкортостана Радий Хабиров открыл официальный канал в отечественном мессенджере MAX. Теперь у жителей республики появился еще один прямой источник информации о работе правительства.

В новом канале Хабиров планирует публиковать главные новости и рассказывать о принятых решениях. Сам мессенджер MAX — это российская платформа, созданная по поручению президента страны.

Руководитель региона подтвердил, что продолжит вести и прежние свои страницы. Переходить в новый мессенджер, чтобы оставаться на связи, не обязательно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Глава Башкирии встретился с представителями молодежных субкультур

Читайте также:

Глава Башкирии встретился с представителями молодежных субкультур
Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович мессенджер MAX
Читайте также

В Башкирии открывают новый филиал центра для ветеранов СВО
Политика в Башкирии
В Башкирии открывают новый филиал центра для ветеранов СВО
Глава Башкирии распорядился создать курсы плавания для детей после трагедии в Уфе
Политика в Башкирии
Глава Башкирии распорядился создать курсы плавания для детей после трагедии в Уфе
Глава Башкирии встретился с представителями молодежных субкультур
Политика в Башкирии
Глава Башкирии встретился с представителями молодежных субкультур
«Живи по закону или уезжай»: Хабиров пригрозил депортацией мигрантам в Башкирии
Политика в Башкирии
«Живи по закону или уезжай»: Хабиров пригрозил депортацией мигрантам в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен