Хабиров завел канал в отечественном мессенджере MAX
22:21, 19 авг 2025
Глава Башкортостана Радий Хабиров открыл официальный канал в отечественном мессенджере MAX. Теперь у жителей республики появился еще один прямой источник информации о работе правительства.
В новом канале Хабиров планирует публиковать главные новости и рассказывать о принятых решениях. Сам мессенджер MAX — это российская платформа, созданная по поручению президента страны.
Руководитель региона подтвердил, что продолжит вести и прежние свои страницы. Переходить в новый мессенджер, чтобы оставаться на связи, не обязательно.
Автор: Семен Подгорный
