Глава Башкирии проведет в Москве переговоры с министром спорта

22:02, 08 сен 2025

Радий Хабиров 9 сентября совершит рабочую поездку в столицу. Эту информацию он озвучил на заседании правительства республики в ЦУРе.

В программе визита запланирована встреча с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

По словам руководителя региона, главной темой обсуждения станет реализация ряда идей.

Хабиров охарактеризовал эти проекты как «мечту», над воплощением которой ведется работа.

Автор: Семен Подгорный