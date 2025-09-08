Глава Башкирии проведет в Москве переговоры с министром спорта
22:02, 08 сен 2025
Радий Хабиров 9 сентября совершит рабочую поездку в столицу. Эту информацию он озвучил на заседании правительства республики в ЦУРе.
В программе визита запланирована встреча с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
По словам руководителя региона, главной темой обсуждения станет реализация ряда идей.
Хабиров охарактеризовал эти проекты как «мечту», над воплощением которой ведется работа.
Автор: Семен Подгорный
