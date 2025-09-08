Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Глава Башкирии проведет в Москве переговоры с министром спорта

Глава Башкирии проведет в Москве переговоры с министром спорта

22:02, 08 сен 2025

Радий Хабиров 9 сентября совершит рабочую поездку в столицу. Эту информацию он озвучил на заседании правительства республики в ЦУРе.

В программе визита запланирована встреча с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

По словам руководителя региона, главной темой обсуждения станет реализация ряда идей.

Хабиров охарактеризовал эти проекты как «мечту», над воплощением которой ведется работа.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Хабиров завел канал в отечественном мессенджере MAX
Политика в Башкирии
Хабиров завел канал в отечественном мессенджере MAX
Глава Башкирии посетил стратегическую сессию с Мишустиным в Москве
Политика в Башкирии
Глава Башкирии посетил стратегическую сессию с Мишустиным в Москве
«Хрупкая, но сильная девушка-боец»: Хабиров встретился с Мизулиной
Политика в Башкирии
«Хрупкая, но сильная девушка-боец»: Хабиров встретился с Мизулиной
Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов станет вице-премьером региона
Политика в Башкирии
Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов станет вице-премьером региона


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен