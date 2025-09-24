Бывшего главу района Уфы Рустема Рахматуллина назначили руководить городской уборкой

21:38, 24 сен 2025

За чистоту в городе и вывоз мусора теперь отвечает новый руководитель — Рустем Рахматуллин возглавил спецавтохозяйство по санитарной очистке Уфы.

Ранее Рахматуллин руководил администрацией Советского района, а последние два года отвечал за городское жилищное хозяйство. Его опыт поможет в решении накопившихся проблем.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поставил перед новым главой конкретные задачи: наладить стабильный вывоз отходов и решить проблему грязных контейнерных площадок. Также ему поручено наладить работу с районными властями и разобраться с неплатежами за услуги.

Работа предстоит масштабная: предприятие обслуживает более полутора миллионов жителей Уфы. От нового руководства ожидают системных решений, которые сделают город комфортнее для жизни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Рустем Рахматуллин/vk.com