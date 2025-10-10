Радий Хабиров объяснил, с кем республике по пути, а с кем — нет

21:49, 10 окт 2025

На выступлении ко Дню Республики Радий Хабиров разделил общественников, политиков и граждан на две группы: тех, с кем он готов работать, и тех, кому в Башкирии не место.

По словам главы региона, в Башкирии есть место для всех, кто хочет созидать. Власть готова к диалогу даже с теми, кто не согласен с её курсом, но работает в интересах жителей. Хабиров поблагодарил все партии и движения, которые отложили разногласия и объединились для поддержки страны.

При этом он занял жёсткую позицию по отношению к тем, кто пытается дестабилизировать обстановку. Главе республики «не по пути» с людьми, которые проявляют шовинизм, устраивают провокации ради личной выгоды или видят в Башкирии только «кормушку». Хабиров подчеркнул, что любые такие действия будут пресекаться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров / Телеграм