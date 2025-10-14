Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Глава Башкирии потребовал от министра туризма личной ответственности за 226,6 млн рублей

Глава Башкирии потребовал от министра туризма личной ответственности за 226,6 млн рублей

14:37, 14 окт 2025

Радий Хабиров усилил контроль за расходованием бюджетных средств на туризм. На совещании правительства он поручил министру предпринимательства и туризма Светлане Верещагиной нести персональную ответственность за каждый потраченный рубль.

Причина такого внимания — значительные федеральные средства, выделенные республике. В этом году Башкирия получила 226,6 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Эти средства — часть большой программы по развитию туризма в регионе. Сейчас в Башкирии реализуется свыше 200 различных проектов, от глэмпингов до крупных туристических кластеров. Общий объём частных и государственных инвестиций в них уже превышает 45 миллиардов рублей.

Динамика развития отрасли высокая: в 2025 году был завершен 51 инвестиционный проект, и в то же время стартовали 74 новых. В планах — реализация еще 36 приоритетных проектов с общим объёмом вложений более 33 миллиардов рублей. Персональная ответственность министра должна гарантировать, что эти масштабные инвестиции принесут реальную пользу жителям и гостям республики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также

В Уфе продлили арест чиновникам, обвиняемым в хищении 26 млн рублей на туризм
Человек и закон в Башкирии
В Уфе продлили арест чиновникам, обвиняемым в хищении 26 млн рублей на туризм
В Башкирии прогнозируют рост зарплат и ВРП
Экономика в Башкирии
В Башкирии прогнозируют рост зарплат и ВРП
В Башкирии сменился министр предпринимательства и туризма
Политика в Башкирии
В Башкирии сменился министр предпринимательства и туризма
В России работают над аналогом Starlink
Россия/мир
В России работают над аналогом Starlink


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен