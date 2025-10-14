Глава Башкирии потребовал от министра туризма личной ответственности за 226,6 млн рублей

14:37, 14 окт 2025

Радий Хабиров усилил контроль за расходованием бюджетных средств на туризм. На совещании правительства он поручил министру предпринимательства и туризма Светлане Верещагиной нести персональную ответственность за каждый потраченный рубль.

Причина такого внимания — значительные федеральные средства, выделенные республике. В этом году Башкирия получила 226,6 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Эти средства — часть большой программы по развитию туризма в регионе. Сейчас в Башкирии реализуется свыше 200 различных проектов, от глэмпингов до крупных туристических кластеров. Общий объём частных и государственных инвестиций в них уже превышает 45 миллиардов рублей.

Динамика развития отрасли высокая: в 2025 году был завершен 51 инвестиционный проект, и в то же время стартовали 74 новых. В планах — реализация еще 36 приоритетных проектов с общим объёмом вложений более 33 миллиардов рублей. Персональная ответственность министра должна гарантировать, что эти масштабные инвестиции принесут реальную пользу жителям и гостям республики.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео