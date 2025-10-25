Все новости Уфы и Башкортостана
Глава Башкирии вспомнил молодость в стройотряде

Глава Башкирии вспомнил молодость в стройотряде

20:24, 25 окт 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с участниками студенческих отрядов, чтобы подвести итоги трудового семестра. Движение продолжает расти: сегодня оно объединяет 6 тысяч студентов и более 4 тысяч школьников — всего свыше 10 тысяч человек.

На встрече глава республики отметил, что для бойцов созданы хорошие условия. Организаторы следят за безопасностью на рабочих местах, обеспечивают участников достойной зарплатой, комфортным жильем и обучением.

Радий Хабиров и сам в молодости работал в стройотряде. Он поделился, что, несмотря на тяжелый физический труд, был счастлив работать вместе с товарищами. По его словам, это было время молодости и энергии: днем — совместная работа, а ночью — песни у костра и ощущение, что вся жизнь впереди.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Радий Хабиров / Vk.com
Теги: Хабиров Радий Фаритович
