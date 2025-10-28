Хабиров рассказал Шойгу о многоуровневой защите Башкирии от атак беспилотников

21:37, 28 окт 2025

В республике теперь действует многоуровневая система обороны от беспилотных летательных аппаратов. Ее задача — защитить жителей, а также стратегически важные объекты: оборонные заводы и предприятия энергетики. Систему представил глава Башкирии Радий Хабиров 28 октября на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Нижнем Новгороде.

Необходимость в усилении защиты вызвана ростом числа атак дронов. Новая система обороны сочетает пассивные и активные меры. Она способна на раннем этапе выявлять беспилотники, сопровождать их и при необходимости уничтожать.

На встрече, где также присутствовал полпред президента в ПФО Игорь Комаров, обсуждались дальнейшие шаги по усилению охраны ключевых предприятий. Радий Хабиров подчеркнул, что власти республики тесно взаимодействуют с Министерством обороны, а главным приоритетом была и остается безопасность граждан.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Жителей Башкирии предупредят о БПЛА через приложения МЧС

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров / Телеграм