Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

Хабиров рассказал Шойгу о многоуровневой защите Башкирии от атак беспилотников

Хабиров рассказал Шойгу о многоуровневой защите Башкирии от атак беспилотников

21:37, 28 окт 2025

В республике теперь действует многоуровневая система обороны от беспилотных летательных аппаратов. Ее задача — защитить жителей, а также стратегически важные объекты: оборонные заводы и предприятия энергетики. Систему представил глава Башкирии Радий Хабиров 28 октября на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Нижнем Новгороде.

Необходимость в усилении защиты вызвана ростом числа атак дронов. Новая система обороны сочетает пассивные и активные меры. Она способна на раннем этапе выявлять беспилотники, сопровождать их и при необходимости уничтожать.

На встрече, где также присутствовал полпред президента в ПФО Игорь Комаров, обсуждались дальнейшие шаги по усилению охраны ключевых предприятий. Радий Хабиров подчеркнул, что власти республики тесно взаимодействуют с Министерством обороны, а главным приоритетом была и остается безопасность граждан.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жителей Башкирии предупредят о БПЛА через приложения МЧС

Читайте также:

Жителей Башкирии предупредят о БПЛА через приложения МЧС
Автор: Семен Подгорный
Фото: Радий Хабиров / Телеграм
Теги: Хабиров Радий Фаритович БПЛА
Читайте также

«Башкирия всегда рядом»: Хабиров высказался об атаке БПЛА на Казань
Политика в Башкирии
«Башкирия всегда рядом»: Хабиров высказался об атаке БПЛА на Казань
Глава Башкирии рассказал, как правильно воспитывать детей
Политика в Башкирии
Глава Башкирии рассказал, как правильно воспитывать детей
Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА
Политика в Башкирии
Глава Башкирии провёл в Салавате совещание по промбезопасности после атаки БПЛА
Глава Башкирии рассказал, как республику защищают от угрозы атаки беспилотников
Политика в Башкирии
Глава Башкирии рассказал, как республику защищают от угрозы атаки беспилотников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен