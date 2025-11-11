Все новости Уфы и Башкортостана
«Башспирт» останется в собственности республики

21:21, 11 ноя 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не намерен продавать госкомпанию «Башспирт». По его словам, предприятие приносит бюджету многомиллиардные доходы и стабильно развивается, поэтому продажа невыгодна для жителей республики.

Несколько лет назад «Башспирт» находился на грани банкротства, и власти рассматривали его продажу. Сейчас компания входит в пятерку крупнейших производителей алкоголя в России. В этом году «Башспирт» стал единственным из лидеров рынка, кто нарастил объемы продаж, в то время как у конкурентов они снизились.

Успех компании напрямую влияет на жизнь в республике. «Башспирт» обеспечивает многомиллиардные поступления акцизов в бюджет, повышает зарплаты сотрудникам и осваивает новые производственные направления.

Радий Хабиров подтвердил, что получал предложения о покупке от бизнеса, но отклонил их. По его мнению, успехи предприятия — результат работы директора Раифа Абдрахимова. Касаясь уголовного дела против руководителя, глава региона отметил сложность таких ситуаций, но подчеркнул, что его позиция поддержки остается неизменной.

