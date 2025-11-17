Все новости Уфы и Башкортостана
Радий Хабиров обсудит в Москве развитие транспорта и культуры Башкирии

15:21, 17 ноя 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров встретится в Москве с федеральными министрами. Он обсудит ключевые для жителей республики вопросы: развитие транспортной сети, поддержку культурных проектов и помощь студентам. Поездка проходит в рамках ежегодной «Транспортной недели».

На форуме «Транспорт России» Радий Хабиров проведет переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром транспорта Андреем Никитиным. Главная цель — договориться о федеральной поддержке для транспортных проектов в Башкирии. Для жителей это может означать дополнительное финансирование на ремонт дорог, строительство развязок и закупку новых автобусов.

В программе визита также запланирована встреча с министром культуры Ольгой Любимовой. На ней обсудят, как привлечь федеральные средства на поддержку театров, музеев и других культурных инициатив в республике.

Кроме того, Радий Хабиров выступит в Совете Федерации, где представит интересы Башкирии на федеральном уровне, и пообщается со студентами из республики, которые учатся в московских вузах.

Хабиров рассказал Шойгу о многоуровневой защите Башкирии от атак беспилотников

