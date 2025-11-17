Жители Башкирии назвали разбитые дороги и текущие крыши главными проблемами в республике

15:32, 17 ноя 2025

На «Прямой линии» с главой Башкирии Радием Хабировым жители чаще всего жаловались на плохое состояние дорог. Этот вопрос стал главным среди более чем девяти тысяч обращений.

Также людей волнуют проблемы ЖКХ и благоустройства. Глава республики отдельно выделил жалобы на протекающие крыши в многоквартирных домах. Он заявил, что ремонт крыш важнее благоустройства дворов, и это повлияет на планы работ в следующем году.

«Меня сильно смутило, что очень много крыш течет. Прежде чем делать дворики, нужно крыши залатать», — подчеркнул Хабиров.

Всего на линию поступило 9,6 тысячи обращений. Треть из них — благодарности и сообщения, не требующие ответа. По остальным шести тысячам вопросов Радий Хабиров пообещал дать конкретные поручения. При этом жалоб на систему здравоохранения стало меньше по сравнению с прошлыми годами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Радий Хабиров обсудит в Москве развитие транспорта и культуры Башкирии

Автор: Семен Подгорный