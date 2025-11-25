Все новости Уфы и Башкортостана
Радий Хабиров едет в Москву на вручение Национальной спортивной премии

Радий Хабиров едет в Москву на вручение Национальной спортивной премии

22:45, 25 ноя 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров проведет ближайшие три дня в Москве. Он уезжает, чтобы посетить церемонию вручения Национальной спортивной премии, которая пройдет 27 ноября.

Башкортостан претендует на победу сразу в трех номинациях. Республику могут признать лучшим регионом России за вклад в развитие спорта. Также на награды номинированы две организации из Уфы: Центр адаптивного спорта (за достижения в своей сфере) и школа олимпийского резерва по фехтованию (как лучшая спортшкола страны).

Глава региона пробудет в командировке до четверга. По его словам, график в столице будет плотным: нужно успеть завершить дела перед Новым годом.

