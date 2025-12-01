Все новости Уфы и Башкортостана
Хабиров сдвинул дату ежегодного послания Курултаю Башкирии

22:16, 01 дек 2025

Глава Башкирии отложил ежегодное обращение к депутатам Госсобрания. Об этом он сообщил 1 декабря на оперативном совещании правительства.

Причина переноса — работа в составе межправительственной комиссии РФ в Ташкенте. Радий Хабиров пробудет в Узбекистане два дня и планирует вернуться 4 декабря.

Новую дату послания пока не назначили. Традиционно глава республики выступает перед парламентом в декабре, чтобы определить задачи на предстоящий год. О времени и месте выступления сообщат дополнительно.

