Хабиров сдвинул дату ежегодного послания Курултаю Башкирии
22:16, 01 дек 2025
Глава Башкирии отложил ежегодное обращение к депутатам Госсобрания. Об этом он сообщил 1 декабря на оперативном совещании правительства.
Причина переноса — работа в составе межправительственной комиссии РФ в Ташкенте. Радий Хабиров пробудет в Узбекистане два дня и планирует вернуться 4 декабря.
Новую дату послания пока не назначили. Традиционно глава республики выступает перед парламентом в декабре, чтобы определить задачи на предстоящий год. О времени и месте выступления сообщат дополнительно.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
ЖКХ в Башкирии
Хабиров объявил о скором запуске отопления в Башкирии
Политика в Башкирии
Хабиров завел канал в отечественном мессенджере MAX
Политика в Башкирии
«Грязь на улицах: Радий Хабиров раскритиковал глав районов Башкирии
Политика в Башкирии
Правительство Башкирии подает в отставку