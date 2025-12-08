Все новости Уфы и Башкортостана
Чиновники Башкирии останутся без новогодних корпоративов

14:35, 08 дек 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил госслужащим проводить новогодние корпоративы. Такое распоряжение он дал на оперативном совещании в правительстве.

Причина решения — продолжающаяся специальная военная операция. Хабиров объяснил, что гуляния в нынешних условиях неуместны, и жители региона этого не поймут.

Вместо организации собственных вечеринок, власти должны сосредоточиться на гражданах. Глава республики напомнил: главная задача чиновников — создать праздничную атмосферу для жителей, а не развлекать самих себя.

Поздравить коллег внутри коллектива можно, но скромно и без банкетов.

«Пока идет СВО — не до праздников нам, государственным служащим. Я настоятельно прошу всех: никаких особенных корпоративов. Закончится война, и закатим хороший праздник», — подытожил Радий Хабиров.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
