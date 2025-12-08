Чиновники Башкирии останутся без новогодних корпоративов
14:35, 08 дек 2025
Глава Башкирии Радий Хабиров запретил госслужащим проводить новогодние корпоративы. Такое распоряжение он дал на оперативном совещании в правительстве.
Причина решения — продолжающаяся специальная военная операция. Хабиров объяснил, что гуляния в нынешних условиях неуместны, и жители региона этого не поймут.
Вместо организации собственных вечеринок, власти должны сосредоточиться на гражданах. Глава республики напомнил: главная задача чиновников — создать праздничную атмосферу для жителей, а не развлекать самих себя.
Поздравить коллег внутри коллектива можно, но скромно и без банкетов.
«Пока идет СВО — не до праздников нам, государственным служащим. Я настоятельно прошу всех: никаких особенных корпоративов. Закончится война, и закатим хороший праздник», — подытожил Радий Хабиров.
Автор: Семен Подгорный
