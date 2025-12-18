Все новости Уфы и Башкортостана
Башкирия ввела квоты на трудоустройство участников СВО

22:13, 18 дек 2025

Госсобрание Башкирии приняло закон о трудовых квотах для участников СВО. Теперь крупные компании региона обязаны резервировать рабочие места для военнослужащих, которые вернулись из зоны боевых действий. Это поможет ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни и найти стабильную работу.

Кого коснутся изменения

Новые требования касаются компаний со штатом более 100 человек. Такие работодатели должны выделить 1% вакансий от среднего количества сотрудников специально для участников спецоперации. По предварительным расчетам, закон затронет 1100 организаций Башкортостана.

В республике появится более 5000 новых рабочих мест для ветеранов. Чтобы выполнить требования закона, работодателю достаточно заключить официальный трудовой договор с бойцом. Нанимать сотрудников можно самостоятельно или через государственные центры занятости.

Региональный опыт

Башкирия внедряет этот механизм вслед за Московской, Ленинградской и Новгородской областями. В ближайшее время аналогичные квоты планируют ввести в Самарской, Курской и Вологодской областях, а также в Карелии. Власти рассчитывают, что системный подход обеспечит военнослужащим надежную социальную поддержку и профессиональную реализацию.

