Глава Башкирии съездил в Москву на совещание по контрактникам

21:53, 24 дек 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по набору контрактников в армию. Мероприятие прошло 24 декабря в столице под председательством вице-главы Совбеза Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба республики.

На встрече присутствовали руководители всех субъектов страны. Участники обсудили результаты уходящего года и планы по привлечению граждан на военную службу по контракту в 2026 году.

Медведев выразил признательность регионам за качественную работу по отбору желающих служить по контракту. По его словам, с Министерством обороны соглашения подписали около 417 тысяч человек. Кроме того, свыше 36 тысяч граждан вошли в состав добровольческих отрядов и отправились в зону спецоперации.

Вице-глава Совбеза отметил, что такие показатели стали реальностью благодаря патриотическому настрою россиян, решивших связать жизнь с военной службой. В будущем году работа продолжится, при этом особое внимание уделят формированию подразделений беспилотных систем.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Чиновники Башкирии останутся без новогодних корпоративов

Автор: Семен Подгорный

Фото: glavarb.ru