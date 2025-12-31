С 1 января в Башкирии повысят региональные выплаты для участников СВО

23:21, 31 дек 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в указ о дополнительных выплатах участникам специальной военной операции. Документ опубликован на портале правовой информации республики.

С 1 января 2026 года единовременная региональная выплата вырастет в два раза — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. На эти деньги смогут рассчитывать граждане России, иностранцы и лица без гражданства, которые заключат контракт на военную службу через пункт отбора в Уфе и будут служить в Центральном военном округе.

Исключение составляют те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы — на них мера поддержки не распространяется.

Право на получение миллиона рублей будет действовать до 31 января 2026 года. После этой даты условия могут измениться.

Все вопросы о контрактной службе можно уточнить по телефону 122.

Автор: Семен Подгорный