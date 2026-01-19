Премьер-министр правительства Башкирии сообщил о новых мерах поддержки медицины и агробизнеса

21:17, 19 янв 2026

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщили в своем телеграм-канале о ряде значимых новшеств в федеральных и республиканских законах. Изменения коснулись медицины, экологического мониторинга, агропромышленного комплекса и мер соцподдержки.

Медицина получит новые стандарты

На федеральном уровне запущена программа госгарантий бесплатного медобслуживания, рассчитанная до 2028 года. В рамках проекта «Здоровье для каждого» откроются модернизированные центры здоровья. Программа включает расширенную диспансеризацию — появятся дополнительные обследования для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Женщины, планирующие беременность или уже вынашивающие ребёнка, получат доступ к генетическому тестированию. Отдельное внимание уделили медобеспечению участников специальной военной операции — для них скорректировали порядок оказания помощи. Назаров дал указание республиканскому минздраву незамедлительно изучить нововведения и скорректировать действующие в регионе программы.

Экология под контролем

В стране утвердили второй этап формирования «Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ». План охватывает период с 2026 по 2030 год и призван обеспечить достоверные прогнозы, а также выработать меры по сокращению вредных выбросов и подстройке экономики под новые условия. Башкирскому минпромэнергоинноваций поставлена задача до апреля нынешнего года передать в федеральное министерство экономразвития сведения о топливно-энергетическом балансе республики.

Поддержка малого агробизнеса

Федеральный проект «Развитие малого агробизнеса» стартовал с новыми инструментами поддержки. Предприниматели смогут получить грант до десяти миллионов рублей — но не больше половины затрат — на открытие сельской пекарни. Агроагрегаторам возместят от десяти до пятнадцати процентов расходов на покупку продукции у фермеров. Небольшие хозяйства получат компенсацию до шестидесяти процентов затрат, максимум десять миллионов рублей, на приобретение газопоршневых установок для производства собственной электроэнергии. Продолжится и программа «Агротуризм». В текущем году на эти направления заложили почти четырнадцать целых семь десятых миллиарда рублей. Глава кабмина дал распоряжение республиканскому минсельхозу развернуть информационную кампанию и обеспечить консультациями местных сельхозпроизводителей по работе с новыми механизмами.

Газификация для льготников

Программа социальной газификации продолжает действовать. Льготные категории граждан по-прежнему могут рассчитывать на субсидию от ста тысяч рублей для подключения к газовым сетям. В 2026 году из федеральной казны на эти нужды планируют направить миллиард рублей. Минстрою Башкирии поручили вовремя подготовить и отправить заявку от республики.

Региональные законопроекты

На минувшей неделе комитеты Курултая одобрили пакет региональных законопроектов для весенней сессии. Среди основных инициатив — введение строгого регламента перевода сельхозземель через специальный республиканский закон, причём такое право станет исключительной прерогативой главы республики. Граждане, стоящие в очереди на бесплатный участок под индивидуальное жилищное строительство, получат возможность самостоятельно запускать процедуру формирования этого участка. Планируется переход на электронные лицензии для участков недр местного значения. Ветераны военной журналистики Башкирии получат право на первоочерёдное обслуживание. Также отменят бумажные свидетельства для межмуниципальных перевозок — их заменят электронные карты маршрутов. Назаров поручил официальным представителям правительства в парламенте обеспечить качественное сопровождение законопроектов при их рассмотрении.

Автор: Семен Подгорный