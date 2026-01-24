Все новости Уфы и Башкортостана
Радий Хабиров озвучил планы развития Башкирии к 2030 году

19:17, 24 янв 2026

Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с участниками республиканского форума молодых госслужащих «ГосСтарт. Башкортостан» поделился видением будущего региона. Мероприятие состоялось 24 января 2026 года, о чем сообщает «Башинформ».

Руководитель республики рассказал о разработке программы «Башкортостан 2030», над которой сейчас работает управленческая команда. При этом Хабиров отметил сложность детального планирования из-за внешних факторов неопределенности. Особое внимание он уделил продолжающейся специальной военной операции, на решение задач которой будут направлены все силы региона.

Основным приоритетом развития глава назвал экономику. Он выразил желание видеть Башкортостан более технологичным регионом с диверсифицированной промышленностью. В планах — строительство новых производственных объектов и продолжение работы по созданию комфортной городской среды в муниципалитетах. Главная цель — усиление позиций республики к 2030 году.

По итогам встречи Хабиров поблагодарил участников форума за содержательный диалог и анонсировал регулярное проведение подобных мероприятий. Он подчеркнул важность таких бесед между коллегами и единомышленниками, пожелав молодым специалистам новых достижений.

Глава региона обратился к участникам с напутственными словами о преодолении жизненных вызовов и важности правильного выбора пути. Он выразил уверенность в том, что именно молодым специалистам предстоит развивать страну.

В комментарии корреспонденту «Башинформа» Радий Хабиров высоко оценил потенциал участников форума. Он отметил, что молодые госслужащие выбрали непростой путь служения республике и её жителям. Несмотря на разный уровень опыта, всех объединяет стремление помогать людям и улучшать жизнь в регионе. Руководитель поблагодарил участников за откровенный разговор на равных.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Азат Мухамедьянов / пресс-служба Главы РБ
Теги: Хабиров Радий Фаритович
