Глава Башкирии создал комиссию по увековечиванию подвигов участников СВО

21:41, 02 фев 2026

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о формировании специальной комиссии, которая займется сохранением памяти об исторических событиях и героизме жителей республики в ходе СВО. Руководитель региона сообщил об этом в социальных сетях.

Хабиров отметил, что создание такой структуры было заявлено в его обращении к региональному парламенту — Государственному собранию-Курултаю Башкортостана. Со 2 февраля началась практическая реализация этой инициативы. Глава республики подчеркнул важность подобной работы, заявив, что время способно стирать многое из памяти, однако эти события забвению не подлежат.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров / Телеграм