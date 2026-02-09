Хабиров пообещал кадровые чистки в школах Уфы после ЧП с вооружённым девятиклассником

22:17, 09 фев 2026

Радий Хабиров на оперативке в правительстве Башкирии впервые подробно высказался о ЧП, которые произошли на прошлой неделе в уфимской гимназии № 16 и общежитии БГМУ.

Глава региона призвал чиновников отбросить эмоции и сосредоточиться на конкретных шагах. По его словам, система безопасности в школах республики уже усиливается, а детали озвучат позже. Хабиров отметил, что обошлось без тяжёлых последствий, но ситуация требует серьёзной работы.

Отдельно руководитель Башкирии остановился на теме профилактики. Он заявил: если выяснится, что в гимназии закрывали глаза на травлю ученика и это спровоцировало инцидент, последуют увольнения. Сейчас идут опросы учащихся, картина постепенно складывается. Окончательное решение примут по итогам проверки.

Напомним, третьего февраля около 11 утра в дежурную часть МВД по Уфе поступил сигнал из гимназии № 16. На место выехали полиция, Росгвардия и экстренные службы. Выяснилось, что девятиклассник пришёл на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Подросток произвёл несколько выстрелов в преподавателя и троих одноклассников, после чего привёл в действие петарду. Сотрудники ППС и Росгвардии оперативно задержали школьника. Пострадавшие не получили серьёзных травм.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети