В Башкирии кресло вице-премьера занял генерал-лейтенант юстиции

22:10, 11 фев 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Алексея Касьянова на должность вице-премьера регионального правительства.

Алексея Анатольевича Касьянова в республике считают одним из самых результативных руководителей. Он провел множество лет на службе в прокуратуре и следственных органах, а позднее занимал пост главного федерального инспектора по Башкортостану.

Касьянов имеет звание генерал-лейтенанта юстиции и почетное звание заслуженного юриста республики. За свою карьеру он получил множество государственных наград: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, ордена Дружбы народов и Салавата Юлаева, а также медаль Совбеза России «За заслуги в укреплении международной безопасности».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Glavarb.ru