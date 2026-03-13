В Уфе уволили главу спецавтохозяйства после провального «зимнего экзамена»

21:44, 13 мар 2026

Руководитель городской уборочной службы в Уфе не справился с зимним сезоном — его место занял выходец из Нефтекамска.

Столица Башкортостана получила нового начальника Спецавтохозяйства по уборке города. Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, должность занял Ильдар Абдуллин — ещё один кадр из Нефтекамска, перебравшийся на работу в столицу республики.

Абдуллин родился в 1974 году в узбекском Янгиюле. Получил юридическое образование в Уфимском институте МВД, затем прошёл переподготовку в Ростовском юридическом институте МВД по программе для руководителей территориальных органов. Карьеру строил сначала в полиции на руководящих постах, а потом перешёл в коммунальную сферу. До нового назначения возглавлял Управление гражданской защиты Нефтекамска.

Его предшественник Рустем Рахматуллин, бывший глава Советского района, занял кресло директора САХа в сентябре 2025 года, однако продержался недолго. Зимний сезон оказался для него непосильным испытанием.

На минувшей неделе мэр Уфы Ратмир Мавлиев устроил разнос подчинённым за неудовлетворительную уборку городских улиц. Глава администрации прервал оперативное совещание и потребовал от чиновников снять галстуки, переобуться и лично отправиться наводить порядок в городе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация г. Уфы | Пресс-служба