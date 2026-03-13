В Башкирии приняли новый антикоррупционный план

21:49, 13 мар 2026

Глава Башкортостана Радий Хабиров утвердил план мероприятий по противодействию коррупции в республике на 2026–2030 годы. Распоряжение уже вступило в силу.

Документ охватывает несколько направлений работы. Среди них — подготовка новых нормативных актов с учётом изменений федерального законодательства, экспертиза действующих документов на предмет коррупциогенных факторов и их устранение. Отдельным пунктом прописана проверка деклараций о доходах, расходах и имуществе граждан, претендующих на государственные должности в регионе.

Следить за выполнением распоряжения будет профильное управление Главы РБ по противодействию коррупции при аппарате межведомственного Совета общественной безопасности республики.

По сути, Башкирия получила дорожную карту борьбы с коррупцией на ближайшую пятилетку — от нормотворчества до контроля за чиновничьими кошельками.

Читайте также: В Уфе за вымогательство будут судить бывших полицейских

Автор: Семен Подгорный