В Башкирии создали спецгруппу для розыска пропавших без вести бойцов СВО

21:58, 13 мар 2026

В Башкортостане сформирована рабочая группа по поиску без вести пропавших участников СВО. Распоряжение подписал глава региона.

Радий Хабиров утвердил состав рабочей группы, которая займётся установлением судьбы пропавших без вести участников СВО из Башкортостана. Руководителем структуры стала первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. Сопредседателем назначен вице-премьер правительства республики Руслан Хабибов.

В группу вошли министр семьи и соцзащиты Ольга Кабанова, глава филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, военком республики Михаил Блажевич, омбудсмен Михаил Закомалдин, лидер ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков и председатель комитета семей воинов Отечества, депутат Госсобрания Эльвира Мацкевич. Структура объединяет представителей власти, военного ведомства и общественных организаций для системного розыска бойцов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru